Удінезе планує підписати Марлоса

Удінезе в міжсезоння розраховує посилити свій півзахист Марлосом.

Про це повідомляє Messaggero Veneto.

За інформацією джерела, Удінезе оцінює хавбека Шахтаря в 10 мільйонів євро, а в його особі фріульці бачать лідера свого півзахисту в майбутньому сезоні.

У минулому сезоні Марлос через травми провів за Шахтар лише 26 поєдинків у всіх турнірах — на його рахунку 10 забитих м'ячів. Бразилець з українським паспортом допоміг Гірникам виграти УПЛ і Кубок України.

Удінезе в минулому сезоні фінішував в чемпіонаті Італії на 12 місці, а зараз у складі команди виступає екс-форвард київського Динамо Лукаш Теодорчик.

Також повідомлялося, що новим тренером Шахтаря може стати португалець.

Джерело - Messaggero Veneto.