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Зінченко: Все буде інакше, ніж з Сербією

Сьогодні 10:11 67 0
Зінченко: Все буде інакше, ніж з Сербією

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко впевнений, що матч відбору на Євро-2020 проти Люксембургу відрізнятиметься від матчу з Сербією.

Про це повідомив сам футболіст для footballua.tv.

  Актуально: Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро-2020

"Якщо говорити про себе, то фізично добре підготовлений і встиг відновитися після гри проти Сербії. Подивимося, як команда буде виглядати. Але я вважаю, що проблем не повинно бути, адже всі гравці знаходяться в тонусі.

На наступний день після гри проти Сербії ми розібрали поєдинок, а відсьогодні ми були повністю сконцентровані на грі проти Люксембургу.

Ми проаналізували нашу гру на виїзді проти цієї команди, я скажу, що поєдинок буде складатися зовсім інакше, ніж з Сербією", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, поєдинок відбіркового турніру Євро-2020 Україна - Люксембург відбудеться сьогодні, 10 червня, на львівському стадіоні Арена Львів. Початок матчу — о 21.45.

Джерело - Чемпіон.

#Зінченко, #збірна, #Україна, #Люксембург
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