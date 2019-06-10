Зінченко: Все буде інакше, ніж з Сербією

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко впевнений, що матч відбору на Євро-2020 проти Люксембургу відрізнятиметься від матчу з Сербією.

Про це повідомив сам футболіст для footballua.tv.

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"Якщо говорити про себе, то фізично добре підготовлений і встиг відновитися після гри проти Сербії. Подивимося, як команда буде виглядати. Але я вважаю, що проблем не повинно бути, адже всі гравці знаходяться в тонусі.

На наступний день після гри проти Сербії ми розібрали поєдинок, а відсьогодні ми були повністю сконцентровані на грі проти Люксембургу.

Ми проаналізували нашу гру на виїзді проти цієї команди, я скажу, що поєдинок буде складатися зовсім інакше, ніж з Сербією", - сказав Зінченко.