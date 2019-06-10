Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен може перейти в Лаціо.

Про це повідомляє Calciomercato.

Клуб з Риму розглядає голландця в якості посилення лінії атаки.

Роббен покине Баварію після 10 років виступів. Також голландець грав за Гронінген, ПСВ, Челсі і Реал.

У сезоні, що завершився 35-річний Роббен зіграв 19 матчів за Баварію, відзначившись 6 голами і 2 результативними передачами.

Лаціо зайняв в чемпіонаті Італії 8 місце. Завдяки перемозі в Кубку Італії Орли зіграють в Лізі Європи в наступному сезоні.

Нагадаємо, Баварія попрощалась із зірковим футболістом.

Також, клуб всьоме поспіль став чемпіоном Німеччини.

Джерело - Calciomercato.