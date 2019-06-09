Дембеле може покинути Барселону через порушення дисципліни

Нападник каталонської Барселони і збірної Франції Усман Дембеле може бути виставлений на трансфер через порушення дисципліни.
Про це повідомляє AS.
"Вінгер часто порушує дисципліну в команді. На позаминулому тижні, коли Барселона програла Валенсії в фіналі Кубка Іспанії (1:2), Дембеле дозволив собі сильно запізнитися на тренування.
Якщо гравець і далі буде продовжувати так себе вести, то буде проданий ", - повідомляє джерело.
Усман Дембеле перейшов до Барселони з дортмундської Боруссії влітку 2017 року.
У минулому сезоні він провів за Барселону 43 матчі, забив 14 голів, і віддав 7 гольових передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дембеле пропустить залишок сезону через травму.
Джерело - AS.