Збірна України здатна виграти Чемпіонат світу U-20

Збірна України здатна виграти юнацький чемпіонат світу.
Про це повідомив форвард збірної України U-20 Данило Сікан для прес-служби FIFA.
"Ми граємо за себе, наші сім'ї й всю Україну. Завоювання титулу - це те, що ми уявляли собі перед початком турніру, і на чому зосереджені зараз.
У нас в команді є інші хороші воротарі, так що знали, що зможемо досягти мети в відсутності Луніна, навіть якщо це буде складно. Колумбія показує хороший футбол, але ми зробили, що повинні були і в захисному, і в атакувальному плані", - сказав Сікан.
Нагадаємо, Збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу.
Також, до вашої уваги огляд матчу Колумбія - Україна.
Джерело - Чемпіон.