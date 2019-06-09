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Грізманн може потрапити в ПСЖ шляхом обміну

Сьогодні 12:55 412 0
Грізманн може потрапити в ПСЖ шляхом обміну

Французький ПСЖ зацікавлений в послугах нападника мадридського Атлетіко Антуана Грізманна.

Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, паризький клуб хоче отримати 28-річного француза шляхом обміну на одного зі своїх нападників. Як стало відомо, в угоду по Грізманну може увійти уругвайський форвард Едінсон Кавані.

До слова, боси Атлетіко не проти такого обміну, проте ПСЖ треба буде доплатити певну суму.

Раніше стало відомо, що Грізманн визначився з клубом, в якому продовжити кар'єру.

Відзначимо, що головним претендентом на Антуана є Барселона, однак лідери каталонського клубу не хочуть бачити француза у стані своєї команди й хочуть, щоб в команду повернувся Неймар.

Джерело - Goal.com.

#Грізманн, #трансфер, #ПСЖ, #Барселона, #Атлетіко
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