Сільський клуб гратиме в УПЛ

Населення села де базується клуб - 1600 чоловік

Футбольний клуб Колос, який базується в селі Ковалівка, сенсаційно обіграв одеський Чорноморець в стикових матчах за вихід в українську Прем'єр-лігу.

Цікаво, що село Ковалівка, що знаходиться в Київській області, має населення 1600 чоловік. Таким чином, Колос увійшов в історію УПЛ, оскільки населений пункт, в якому знаходиться команда, є найменшим в історії української першості.

Відзначимо, до цього самими нечисленними містами, клуб яких виступав в чемпіонаті України, були Шепетівка й Охтирка з населенням 40 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, Карпати переграли Волинь та зберегли прописку в УПЛ.

Джерело - Чемпіон.