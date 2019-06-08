Продексім – чемпіон України сезону 2018/2019

Команда виграла Екстралігу втретє поспіль

Херсонський Продексім втретє поспіль завоював чемпіонський титул у першості Екстраліги.

У вирішальному матчі Продексім здолав івано-франківський Ураган з рахунком 5:3 і достроково оформив чемпіонство.

За кількістю здобутих титулів "мельники" зрівнялись зі столичним Інтеркасом, одеським та харківським Локомотивами, а також львівською Енергією. У всіх цих команд по три чемпіонства.

Більше лише у донецького Шахтаря, у якого п’ять чемпіонських титулів.

Нагадаємо, президент Продексіма незадоволений виступами команди у футзальній Лізі чемпіонів.

Раніше Продексім поступився найкращій команді Європи.

Джерело - Чемпіон.