Італійський клуб збирається орендувати бразильця

Молодий півзахисник Шахтаря Маркіньос Сіпріано потрапив у сферу інтересів Удінезе.

Про це повідомляє Mondoudinese.it.

Італійський клуб готується вступити в переговори з "гірниками", але лише для оренди гравця.

Маркіньос прийшов у Шахтар влітку минулого року з Сан-Паулу за мільйон євро. Цього сезону хавбек зіграв дев'ять матчів і забив два голи за молодіжний склад "гірників".

Також Сіпріано вийшов на поле в п'яти матчах за першу команду.

Контракт бразильця розрахований до літа 2023 року.

Джерело - uaprosport.