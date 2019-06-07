Футболісти і головний тренер Волині підтримують формат прем'єр-ліги з 16 командами.

Відповідне відео опубліковане на офіційному сайті клубу.

"Три дні минуло від захоплюючого і атмосферного західноукраїнського дербі (з Карпатами 0: 0 - прим.), А попереду його друга і вирішальна частина цього сезону. Шкода, що когось з учасників такого протистояння ми, напевно, не зможемо побачити в прем'єр-лізі.

Волинь вже давно підтримує ідею розширення елітного дивізіону і повернення чемпіонату до колишнього, більш конкурентного, рейтингового та цікавого формату. А оскільки в українському футболі час флешмобів - свій почали і волиняни", - сказано у зверненні клубу.