Збірна Нідерландів переграла Англію і стала другим фіналістом Ліги націй

У другому півфіналі Ліги націй збірна Нідерландів переграла Англію і тим самим вийшла у фінал турніру. Де зіграє проти збірної Португалії.

Попри те, що відкрити рахунок вдалося англійцям - пенальті заробив і реалізував Маркус Рашфорд, нідерландці відігралися. Маттейс Де Лігт, який привіз одинадцятиметровий у свої ворота, зрівняв рахунок після перерви в результаті стандартного положення.

А ось вийти вперед команді Рональда Кумана вдалося лише в додатковий час. Помилилася оборона Англії, причому Кайл Вокер направив м'яч у свої ворота після прострілу з флангу. Крапку в поєдинку поставив Квінсі Промес.

Матч за третє місце і фінал Ліги націй відбудуться в неділю, 9 червня.

Ліга націй

1/2 фіналу

7 червня

Нідерланди - Англія 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Рашфорд, 1:1 - 73 Де Лігт, 2:1 - 97 Вокер, автогол, 3:1 - 114 Промес

Джерело - Чемпіон.