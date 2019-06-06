Макаренко покине Андерлехт

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко покине клуб влітку.

Про це повідомляє onties.com.

У клубі почнуть перебудову через незадовільні результати за підсумками минулого сезону.

Українець потрапив до списку гравців, які не змогли довести свою вагомість і потребу. Їм сказали, що вони можуть залишитися, але ніхто їм не гарантує місце в основному складі.

У минулому сезоні Макаренко через травму провів 20 матчів в сезоні, відзначившись двома гольовими передачами.

Нагадаємо, з нового сезону Андерлехт очолить екс-тренер Манчестер Сіті, а в штаб увійде Венсан Компані.

Джерело - onties.com.