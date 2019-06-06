Не пропустіть матч Чемпіонату Європи Україна - Сербія онлайн. Матч відбудеться 07.03. 2019. Початок - 21:45.

Трансляцію Україна - Сербія дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Україна - Сербія: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Україна.

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Гру Україна - Сербія онлайн можна дивитися на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн-трансляцію Україна - Сербія можна починаючи з 21:40, а стартовий свисток пролунає о 21:45.

Раніше повідомлялося, що збірна України прибула до Львова.

Джерело - Чемпіон.