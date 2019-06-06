Львів відвідають угрупування сербських хуліганів

Відоме белградське угруповання футбольних хуліганів планує приїхати до Львова на матч збірних України - Сербія в рамках відбору до Євро-2020.

Про це повідомляє Спортивка.

Відзначається, що українська поліція викликає підкріплення, в тому числі з Києва та інших областей.

Також підтверджується присутність хорватських ультрас, які пройдуть спільний марш з українськими вболівальниками.

Сьогодні о 19:00 очікується передматчева прес-конференція Андрія Шевченка.

Гра відбору до Євро-2020 між збірними України та Сербії відбудеться завтра, 7 червня, на Арені-Львів. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45.

Нагадаємо, збірна України вже прибула до Львова.

Також, до вашої уваги опитування Україна - Сербія: як завершиться матч відбору до Євро-2020.

Джерело - Спортивка.