Індзагі продовжив співпрацю з Лаціо

Лаціо продовжив контракт з головним тренером Сімоне Індзагі.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Колишній договір наставника діяв протягом наступного сезону, але сторони вирішили продовжити співпрацю до літа 2021 року.

Раніше Індзагі активно проводжали в Ювентус після новин про припинення роботи Массіміліано Аллегрі з туринським грандом. Також обговорювався його можливий перехід на вакантне місце наставника Мілана.

Нагадаємо, у минулому сезоні Індзагі привів лаціале до перемоги в Кубку Італії, у фіналі якого римляни обіграли Аталанту (2:0). У чемпіонаті країни команда посіла лише 8-е місце в турнірній таблиці. Всього ж італієць працює з командою з 2016 року, крім Кубка країни вигравши італійський Суперкубок.

Джерело - Офіційний сайт Лаціо.