Індзагі продовжив співпрацю з Лаціо

Лаціо продовжив контракт з головним тренером Сімоне Індзагі.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Колишній договір наставника діяв протягом наступного сезону, але сторони вирішили продовжити співпрацю до літа 2021 року.
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📝 S.S. Lazio have extended the contract of head coach Simone Inzaghi until 30/06/2021 #Inzaghi2021 #CMonEagles 🦅
Раніше Індзагі активно проводжали в Ювентус після новин про припинення роботи Массіміліано Аллегрі з туринським грандом. Також обговорювався його можливий перехід на вакантне місце наставника Мілана.
Нагадаємо, у минулому сезоні Індзагі привів лаціале до перемоги в Кубку Італії, у фіналі якого римляни обіграли Аталанту (2:0). У чемпіонаті країни команда посіла лише 8-е місце в турнірній таблиці. Всього ж італієць працює з командою з 2016 року, крім Кубка країни вигравши італійський Суперкубок.
Джерело - Офіційний сайт Лаціо.