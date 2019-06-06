ПСЖ планує виступити з пропозицією трансферу Де Хеа

ПСЖ має намір виступити з пропозицією про підписання воротаря Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Про це повідомляють джерела ESPN.

Іспанця також пов'язували з можливим переходом в Ювентус і Реал, але на Олд Траффорд найбільше побоюються саме інтересу з боку парижан, які вчора оголосили про те, що клуб залишає Джанлуїджі Буффон.

Сага про продовження Червоними дияволами договору з іспанцем тягнеться з початку нинішнього року, і з того часу сторони не стали набагато ближче до того, щоб вдарити по руках.

Як повідомляє преса, в разі невдалих перегоровов манкуніанці вже знайшли іспанцеві заміну в особі голкіпера Атлетіко Яна Облака. Також розглядається варіант з підписанням першого номера Мілана Джанлуїджі Доннарумми.

У минулому сезоні Де Хеа взяв участь в 47 матчах команди в усіх турнірах, сумарно пропустивши 63 м'ячі.

Джерело - ESPN.