Санчес може замінити Грізманна в Атлетіко

Вінгер Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес може стати заміною Антуана Грізманна в Атлетіко.

Про це повідомляє чилійське видання Redgol.

Інтерес до самого високооплачуваного футболіста в англійській Прем'єр-лізі приписують головному тренеру Атлетіко Дієго Сімеоне, який працював з чилійцем протягом сезону в Рівер Плейт.

Санчес провалив минулий сезон на Олд Траффорд, взявши участь у 27 матчах у всіх турнірах, в яких він забивав тільки двічі.

Раніше також повідомлялося про предметний інтерес до Санчеса з боку найбільших італійських клубів, серед яких Інтер і Ювентус.

У травні Грізманн оголосив, що після п'яти років в Атлетіко прийняв рішення покинути клуб. У минулому сезоні він забив 21 гол і віддав 10 результативних передач в 47 матчах.

Атлетіко завершив кампанію на другому місці в турнірній таблиці Ла-Ліги, відставши від чемпіона Барселони на 11 очок.

Джерело - Redgol.