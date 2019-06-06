Ротань: Гра в меншості об'єднала команду

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди над збірною Ізраїлю на Меморіалі Валерія Лобановського.

Його слова наводить прес-служба УАФ.

"Приємно перемагати, але кубки та перемоги в таких турнірах - не самоціль. Головним для мене було подивитися і оцінити гру команди, зрозуміти, як футболісти взаємодіють на поле.

Валерій Лобановський - великий тренер. Я говорив хлопцям, що це найкращий сучасний тренер, який випередив свій час. Ми 10 років не вигравали цей трофей. Просив команду залишити його в Україні.

Матч вийшов цікавий, отримали багато інформації. Гра в меншості об'єднує команду, вона піде на користь в майбутньому. Довелося перебудовуватися, було складно, але фантастично зіграв воротар, майстерність продемонстрував Мудрик.

У нас у вересні стартує відбірковий цикл. Постараємося зробити триденний збір, якщо клуби підуть нам на зустріч. Деякі кандидати в збірну не провели з нами ще жодного матчу, хотілося б зібратися трохи раніше ", - сказав Ротань.