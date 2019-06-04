ТОП-10 голів Ліги чемпіонів сезону 2018/19

УЄФА опублікував десятку найкращих голів Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
У цей список увійшли взяття воріт Луїса Суареса, Філіпа Коутінью, Османа Дембеле, Рахіма Стерлінга, Киліана Мбаппе, Лероя Сане, Івана Ракитича, Садіо Мане, Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.
Ліверпуль обіграв Тоттенхем з рахунком 2:0 у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2018/19. В історії Ліверпуля це шоста перемога в Кубку європейських чемпіонів / Лізі чемпіонів в історії.
Дивіться відео голів фіналу Ліги чемпіонів, а також відео церемонії нагородження переможців.
Джерело - Чемпіон.