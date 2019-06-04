Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва

Микола Поворозник обраний головою громадської спілки Федерація міні-футболу Києва.

Про це повідомив Сергій Харченко у своєму Facebook.

"Системне та логічне рішення!

Саме Поворозник очолював оргкомітет Euro2018 та #KlitsckoCup2019! Змагань, високий рівень організації яких дозволили Києву вийти в фінал заявок на проведення ЧС-2021.

Саме Поворозник відповідав в КМДА за інвест проекти, які в тому числі створили центр масового футболу Києва в Гідропарку!

І головне - Поворозник футбол любить та вміє грати! .... звісно не так як суперфорвард КМДА та ФК Президенти Валентин Мондриївський, але теж з футбольними понятіями!

Сергій Харченко та його команда продовжить роботу на благо футболу, пляжного та міні-футболу Києва в статусі генерального менеджера федерації та центру #МістоСпорту.

Нарешті й розрулили "потенційний конфлікт інтересів" з іншими президентами клубів міні-футболу Києва, які підсвідомо не погоджувалися з особою опікою голови федерації міні-футболу Харченко командою КМБ!

Коли об'єднуються топ-менеджери, результат буде!

Коли за справу береться команда Києва - виграє і Україна!" - написав Харченко.

Нагадаємо, оголосили заявку збірної України з міні-футболу на Кубок мера Києва.

Також повідомлялося, збірна України з міні-футболу розгромила команду Швейцарії.

Джерело - Чемпіон.