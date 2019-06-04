Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва

Микола Поворозник обраний головою громадської спілки Федерація міні-футболу Києва.
Про це повідомив Сергій Харченко у своєму Facebook.
"Системне та логічне рішення!
Саме Поворозник очолював оргкомітет Euro2018 та #KlitsckoCup2019! Змагань, високий рівень організації яких дозволили Києву вийти в фінал заявок на проведення ЧС-2021.
Саме Поворозник відповідав в КМДА за інвест проекти, які в тому числі створили центр масового футболу Києва в Гідропарку!
І головне - Поворозник футбол любить та вміє грати! .... звісно не так як суперфорвард КМДА та ФК Президенти Валентин Мондриївський, але теж з футбольними понятіями!
Сергій Харченко та його команда продовжить роботу на благо футболу, пляжного та міні-футболу Києва в статусі генерального менеджера федерації та центру #МістоСпорту.
Нарешті й розрулили "потенційний конфлікт інтересів" з іншими президентами клубів міні-футболу Києва, які підсвідомо не погоджувалися з особою опікою голови федерації міні-футболу Харченко командою КМБ!
Коли об'єднуються топ-менеджери, результат буде!
Коли за справу береться команда Києва - виграє і Україна!" - написав Харченко.
Нагадаємо, оголосили заявку збірної України з міні-футболу на Кубок мера Києва.
Також повідомлялося, збірна України з міні-футболу розгромила команду Швейцарії.
Джерело - Чемпіон.