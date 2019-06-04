Бланко-Лещук повернеться в Шахтар

Форвард клубу Густаво Бланко-Лещук, який виступає за Малагу на правах оренди, влітку повернеться в Україну.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"У нас є намір повернути Лещука. Перспективи Мудрика і Сікана? Мало ймовірно, що вони влітку повернуться. Їм потрібна ігрова практика. У нас її складно отримати через велику конкуренцію. Але те, що вони виростуть в футболістів ТОП рівня, у мене сумнівів немає. З таким характером, як у цих хлопців, у них іншого шляху немає.

Чому Шахтар підписував Сікана? Тому що ми в нього віримо і розраховуємо в майбутньому.

Домовленості щодо Ордеця? Поки немає. Ми ведемо перемовини.

Я вважаю, що наші центральні захисники - найсильніші в нашій країні. Хоча це не означає, що ми не стежимо за ринком. І якщо у нас буде можливість придбати топового молодого центрального захисника, ми, швидше за все вийдемо на ринок і придбаємо його", - сказав Палкін.