Ворскла підписала контракт з Косовським

Ворскла призначила Віталія Косовського головним тренером команди на постійній основі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Косовський в якості виконуючого обов'язки головного тренера працював з командою у другій частині минулого сезону. Контракт з Віталієм розрахований на один сезон і передбачає можливість його продовження.

Тренер змінив на цій посаді Василя Сачко, який покинув клуб в кінці березня.

У січні 45-річний Косовський прийняв молодіжну команду Ворскли, заради чого пішов з поста асистента Ігоря Костюка в юнацькій команді київського Динамо.

Під керівництвом нового тренера полтавці посіли 7-е місце в турнірній таблиці, здобувши три перемоги з моменту його призначення.

Джерело - Офіційний сайт Ворскли.