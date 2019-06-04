Нападник Барселони Луїс Суарес може перейти в клуб МЛС Інтер Майамі, власником якого є колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

Джерело стверджує, що англієць вже запропонував футболістові контракт терміном на 4 роки. Повідомляється, що Суарес поки що обмірковує пропозицію.

Трансфер може бути здійснений улітку 2020 року. Саме тоді команда і дебютує в МЛС.

У минулому сезоні Суарес провів 49 матчів за Барселону, забив 25 голів і віддав 13 гольових передач. Контракт уругвайця з синьо-гранатовими діє до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, Суарес більше не зіграє цього сезон через травму. Таким чином, вибувши на невизначений термін

Джерело - Catalunya Radio.