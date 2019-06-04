Лунін прибув в розташування збірної України

Воротар збірної України Андрій Лунін прибув в розташування головної команди країни.

Про це повідомляється у Facebook Української асоціації футболу.

Сьогодні стало відомо, що гравець Реала покинув табір молодіжної збірної України U-20 і попрямував до Харкова, де підопічні Андрія Шевченка готуються до матчів відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

"Радий, що команда вийшла в чвертьфінал, ми це заслужили. З колумбійцями шанси оцінюю як 50 на 50. Розумію своє призначення - я потрібен головній команді, і тут немає приводів засмучуватися", - сказав Андрій.

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У складі команди Олександра Петракова Лунін посів перше місце в групі з США, Нігерією і Катаром, а також подолав стадію 1/8 фіналу завдяки перемозі над Панамою (4:1). У чвертьфіналі українці зіграють з командою Колумбії.

Нагадаємо, що матч між національними збірними України та Сербії відбудеться 7 червня на Арені-Львів. Також повідомлялося, українські і хорватські фанати проведуть спільний марш перед матчем.

Джерело - Чемпіон.