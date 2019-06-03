Мій профіль
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Вчора 17:27 741
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Вчора 20:20 842
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Вчора 18:04 774
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 2625
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
02.06.2019 22:13 1097
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
02.06.2019 19:25 1666
Джошуа - Руїс: повне відео бою
02.06.2019 10:34 3969
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
02.06.2019 09:07 4270
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5142
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5798
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:48 Хокей Сент-Луїс - Бостон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 819
00:46 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад та результати матчів фінальної серії НХЛ 2231
3 Червня 2019
23:53 Футбол Сенегал переграв Нігерію і вийшов чвертьфінал чемпіонату світу 397
23:34 Футбол Гусєв: Відмовити Кубані було нескладно. Я і в Динамо міг годувати сім'ю 574
23:04 Футбол Скрипник: Я довго не роздумував, бо знаю, що Зоря добре організований, солідний клуб 636
22:50 Футбол Україна - Панама 4:1. Огляд матчу 696
22:31 Теніс Американську тенісистку позбавили призових за Ролан Гаррос 742
22:17 Футбол Екс-форвард Динамо та Карпат перейшов у клуб Ла-Ліги 703
22:01 Футбол У Челсі знайшли заміну Саррі 555
21:58 Футбол Барселона презентувала форму на наступний сезон 436
21:44 Футбол Тріпп’є може стати гравцем Ювентуса 364
21:26 Футбол Україна - Кіпр 3:0. Огляд матчу 542
21:03 Блог Ломаченко ефектно анонсував своє повернення у ринг 1050
21:02 Футбол Збірна Еквадору переграла Уругвай в 1/8 фіналу чемпіонату світу 439
20:59 Бокс Руїс після перемоги над Джошуа очолив рейтинг найкращих боксерів планети 676
20:42 Футбол Молодіжна збірна України переграла Кіпр і вийшла у фінал меморіалу Лобановського 522
20:29 Теніс Українка Снігур вийшла до 1/8 фіналу юніорського Ролан Гаррос 409
20:20 Футбол Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу 842
20:16 Футбол Катар прийме матчі клубного чемпіонату світу у 2019 і 2020 роках 498
19:57 Футбол Україна - Панама 4:1. Онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 2326
19:53 Футбол Гравці Барселони проти траснферу Грізманна, Мессі повідомив про це керівництву 510
19:48 Футбол Папа Гуйє покинув розташування Карпат 566
19:28 Футбол Кадірі: Чесно, не знаю нікого з гравців Динамо 636
19:10 Футбол Салах: Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні 490
18:49 Футбол Львів продовжив контракт з головним тренером 510

Сенегал переграв Нігерію і вийшов чвертьфінал чемпіонату світу

Вчора 23:53 397 0
Сенегал переграв Нігерію і вийшов чвертьфінал чемпіонату світу

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 Сенегал переміг Нігерію з рахунком 2:1.

Сенегал відкрили рахунок на 36-й хвилині матчу після точного удару Амаду Санья. Ще до перерви Сенегалу вдалося подвоїти перевагу завдяки голу Ібраїмов Ньян.

На початку другого тайму Нігерія скоротила відставання, гол на рахунку Аніекеме Окона. Проте, зрівняти рахунок нігерійцям не вдалося, і вони покидають турнір.

Сенегал же проходить в 1/4 фіналу, де зіграє проти переможця матчу Японія - Південна Корея.

Чемпіонат світу U-20

1/8 фіналу

3 червня

Сенегал - Нігерія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Сагна, 2:0 - 45+3 Ньян, 2:1 - 50 Маканджуола

Джерело - Чемпіон.

#Сенегал, #Нігерія, #чемпіонат світу
Коментарі ()