Сенегал переграв Нігерію і вийшов чвертьфінал чемпіонату світу

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 Сенегал переміг Нігерію з рахунком 2:1.

Сенегал відкрили рахунок на 36-й хвилині матчу після точного удару Амаду Санья. Ще до перерви Сенегалу вдалося подвоїти перевагу завдяки голу Ібраїмов Ньян.

На початку другого тайму Нігерія скоротила відставання, гол на рахунку Аніекеме Окона. Проте, зрівняти рахунок нігерійцям не вдалося, і вони покидають турнір.

Сенегал же проходить в 1/4 фіналу, де зіграє проти переможця матчу Японія - Південна Корея.

Чемпіонат світу U-20

1/8 фіналу

3 червня

Сенегал - Нігерія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Сагна, 2:0 - 45+3 Ньян, 2:1 - 50 Маканджуола

Джерело - Чемпіон.