Катар прийме матчі клубного чемпіонату світу у 2019 і 2020 роках

Катар обраний Радою ФІФА приймаючою країною двох наступних клубних чемпіонатів світу у 2019 і 2020 роках.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Вибір на користь Катару обумовлений тим, що ФІФА хоче перевірити таким чином готовність країни до проведення Чемпіонату світу серед збірних, який відбудеться у 2022 році.

Останні 2 роки матчі клубного чемпіонату світу відбувалися в ОАЕ. Також повідомляється, що починаючи з 2021 року чемпіонати світу серед клубів будуть проводитися кожні 4 роки і брати участь в них будуть 24 команди.

Європу на клубному чемпіонаті світу-2019 представить Ліверпуль, якій 1 червня виграв Лігу чемпіонів, перемігши у фіналі Тоттенгем (2:0). Турнір відбудеться в грудні цього року.

Джерело - sportarena.com.