Папа Гуйє покинув розташування Карпат

Захисник Карпат Папа Гуйє покинув розташування львівського клубу напередодні перехідних матчів УПЛ.
Про це повідомив журналіст Кирило Крижановський.
"Перед ключовим матчем проти Волині за право виступати в УПЛ в наступному сезоні Карпати залишилися без свого основного центрального захисника Папа Гуйє. Причина унікальна – менеджмент Карпат не розібрався з виконанням зобов'язань перед гравцем. Поки торгувалися і намагалися економити якісь копійки на найпростіших деталях, Папа поїхав з клубу. Тепер проти Волині він не зіграє, а це може бути великою проблемою для Карпат. Однією з численних великих проблем клубу", - написав Крижановський.
Папа Гуйє підписав контракт з Карпатами в жовтні 2018 року. Він провів за львів'ян 14 матчів в чемпіонаті України.
Джерело - Чемпіон.