Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу

Чемпіонат світу U-20

Тихи. Tychy City Stadium. 18:30

3 червня

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Текстова трансляція на Чемпіоні

Україна U–20 — Панама U–20

Збірна України (U-20) виграла свою відбіркову групу - D - на чемпіонаті світу в Польщі, і з першого місця вийшла до першого раунду плей-оф - 1/8 фіналу. Нагадаємо, що на груповому етапі підопічні Олександра Петракова виявилися сильнішими збірних США (2:1) і Катару (1:0), а в останньому поєдинку на цій стадії розписали результативну нічию зі збірною Нігерії (1:1). Таким чином, українці виконали завдання-мінімум і пробилися в стадію плей-офф. Кращим бомбардиром групового турніру в складі збірної України став захисник Денис Попов, на рахунку якого два м'ячі. По одному результативному удару в свій актив записали Сергій Булеца і Данило Сікан.

Це вже четвертий вихід збірної України цієї вікової категорії в стикові поєдинки на чемпіонатах світу. Але у всіх трьох попередніх спробах на "синьо-жовтих" чекало розчарування. Будемо сподіватися, що з четвертої спроби українцям вдасться пробитися в чвертьфінал. Тим більше, що суперник нашої команди - збірна Панами - навряд чи може вважатися топовою командою. Такий собі "кіт в мішку". Приблизно така ж команда, з якими Україна зіграла в групі. Гра зі збірною Панами відбудеться 3 червня в місті Тихи на центральному стадіоні.

У своїй відбірковій групі Е панамці посіли третє місце. У першому матчі вони розписали нічию зі збірною Малі - 1:1. Але в другому поєдинку представники центральної Америки прогнозовано поступилися французам, які є головними фаворитами цього чемпіонату світу. Заскочити в останній вагон поїзда, що рушив, тобто пробитися в плей-оф, підопічним Хуліо Вальдеса допомогла перемога в третьому турі над справжнім аутсайдером квартету - командою Саудівської Аравії - 2:1. В результаті панамці набрали стільки ж очок у своїй відбірковій групі, як і команда Малі, але за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів другими стали африканці, а Панама - третьою. Але це не завадило латиноамериканцям потрапити до числа кращих чотирьох збірних, що зайняли треті місця в своїх групах. Як і в збірній України, найкращим снайпером панамців на груповій стадії турніру став футболіст, який забив два м'ячі - Дієго Валанта. Ще один гол забив Антоніо Маккензі.

Кадрова ситуація напередодні гри з панамцями в збірній України дуже позитивна. Травмованих немає, як і дискваліфікованих. В останній грі групового етапу - проти нігерійців - наш тренерський штаб дозволив собі ротацію. Вийшли відразу сім нових гравців (в порівнянні з двома першими поєдинками). І новачки каші не зіпсували. Тому припустити, який саме стартовий склад вибере Петраков на гру з панамцями, вельми складно. Єдине, що можна стверджувати вже зараз, місце у воротах займе Андрій Лунін. Голкіпер "Реала" був викликаний і в національну збірну напередодні матчів відбору до Євро-2020, але тренер нашої головної збірної Андрій Шевченко дав можливість Луніну зіграти проти збірної Панами.

Слова:

Олександр Петраков, головний тренер збірної України (U-20):

"Вихід з групи для мене - це нормальний результат. У 2015 році ми вже домагалися подібного. Ми йдемо до мети від матчу до матчу. Не загадую наперед. Рухаємося далі. Наші цілі дуже прості - виграти наступний матч"

Орієнтовний склад збірної України:

Лунін, Конопля, Попов, Бондар, Безкоровайний, Хахльов, Мусолітін, Корнієнко, Цитаішвілі, Булеца, Супряга.

Прогноз Чемпіона: перемога України 2:0