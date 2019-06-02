Сапата може перейти в Фламенго

Захисник Мілана Крістіан Сапата близький до переходу в Фламенго. Колумбієць веде переговори з представниками бразильського клубу.

Про це повідомляє Globoesporte.

Термін контракту Сапата з Міланом закінчується 30 червня, россонері не планують продовжувати 32-річного захисника.

Сапата перейшов до Мілана влітку 2012 року з Вілльярреала. Відігравши 1 сезон за россонері на правах оренди, у 2013 році колумбієць перебрався до Мілана на постійній основі. Італійці заплатили за захисника 6 мільйонів євро.

У сезоні, що завершився Сапата ні основним гравцем і у всіх турнірах за Мілан провів 20 матчів і забив 1 м'яч в Лізі Європи.

Мілан фінішував в чемпіонаті Італії на 5 місці. Через порушення фінансового фейр-плею россонері можуть бути відсторонені від участі в Лізі Європи в наступному сезоні.

Також, Мілан звільнив спортивного директора.

Джерело - Globoesporte.