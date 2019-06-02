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Фонсека: Динамо стає сильнішим з кожним роком

Вчора 23:11 307 0
Фонсека: Динамо стає сильнішим з кожним роком

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відзначив прогрес молодих гравців Динамо.

"Мені подобається досить багато молодих хлопців з Динамо. Нам не варто дивитися на турнірну таблицю. Динамо з кожним роком стає все сильніше. І я впевнений, що в наступному році Динамо буде ще сильніше, якщо залишиться з цими гравцями.

Шепелев, Бурда, Миколенко та інші молоді хлопці додають. Всі ці молоді хлопці через рік стануть сильнішими. Це без всяких сумнівів. Тому що у них є прекрасні якості", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, екс-голкіпер Шахтаря підписав контракт з Інгульцем.

Також, Бондаренко дебютував за Шахтар у матчі зі Львовом.

Джерело - Чемпіон.

#Фонсека, #Шахтар, #Динамо
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