Фонсека: Динамо стає сильнішим з кожним роком

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відзначив прогрес молодих гравців Динамо.

"Мені подобається досить багато молодих хлопців з Динамо. Нам не варто дивитися на турнірну таблицю. Динамо з кожним роком стає все сильніше. І я впевнений, що в наступному році Динамо буде ще сильніше, якщо залишиться з цими гравцями.

Шепелев, Бурда, Миколенко та інші молоді хлопці додають. Всі ці молоді хлопці через рік стануть сильнішими. Це без всяких сумнівів. Тому що у них є прекрасні якості", - сказав Фонсека.