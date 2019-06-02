Форвард Атлетіко зацікавив Наполі

Наполі зацікавлений в підписанні форварда Атлетіко Дієго Кости.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Джерело повідомляє, що головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не проти відпустити скандального форварда.

Раніше була інформація, що Наполі розглядає варіант з орендою Кости. Головний тренер віце-чемпіона Італії Карло Анчелотті заявляв про необхідність підсилити лінію нападу команди. Зараз з центральних нападників в Неаполі грають Дріс Мертенс і Аркадіуш Мілик.

В кінці сезону, що завершився в чемпіонаті Іспанії Дієго отримав 8-матчеву дискваліфікацію за образу арбітра Хесуса Хіля Мансано. Інцидент стався на початку квітня в поєдинку Прімери Барселона - Атлетіко (2: 0).

Після отримання дискваліфікації 30-річний форвард відмовився тренуватися з матрацників. У клубі заявили, що травми у футболіста не було. Сам Дієго Коста пояснив відсутність на тренуванні рішенням проблем з податківцями.

Дієго повернувся в Атлетіко в січні 2018 року. Матрацники заплатили за нього Челсі 66 мільйонів євро, але в нинішньому сезоні форвард забив лише 5 м'ячів в 22 іграх у всіх турнірах.

Джерело - El Mundo Deportivo.