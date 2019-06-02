Мякушко хоче покинути Карпати

Півзахисник львівських Карпат Сергій Мякушко після матчу 29-го туру УПЛ проти Десни (2:0) висловив бажання покинути нинішню команду.

Про це повідомляє газета Спортивка у твіттері.

Бажання піти з Карпат 26-річний хавбек висловив в розмові з представниками чернігівського клубу, в тому числі Мякушко був би не проти переходу в Десну.

Видання пов'язує подібну заяву футболіста Карпат з поганою атмосферою в команді.

У поточному сезоні Мякушко зіграв за львівський клуб 33 матчі у всіх турнірах, забивши 7 голів і зробивши 4 результативні передачі.

За підсумками сезону Карпати зайняли 10-е місце УПЛ і зіграють в перехідних матчах за право залишитися у вищому дивізіоні проти Волині.

Раніше повідомлялося, півзахисник Карпат може перейти в Динамо.

Також, Карпати залишилися без головного тренера.

Джерело - Чемпіон.