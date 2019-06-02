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Тоттенгем — Ліверпуль 0:2.Огляд матчу

Сьогодні 09:28 161 0
Тоттенгем — Ліверпуль 0:2.Огляд матчу

Сьогодні, 1 червня, у фіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль переміг Тоттенгем та став переможцем Ліги чемпіонів.

Рахунок був відкритий буквально на перших хвилинах: через хвилину і 48 секунд після стартового свистка Мохамед Салах відзначився з пенальті, призначеного за гру рукою у власному штрафному Муси Сіссоко.

А за дві хвилини до закінчення основного часу матчу Дівок Орігі виявився спритнішим за всіх у штрафному Тоттенгему, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Таким чином, з третьої спроби Юрген Клопп привів своїх підопічних до перемоги в головному клубному турнірі Європи: раніше у вирішальному матчі він програвав на чолі дортмундської Боруссії (2013) і Ліверпуля (2018).

Ліга чемпіонів

Фінал

1 червня

Тоттенгем — Ліверпуль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 пенальті Салах, 0:2 - 88 Орігі.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів почався з хвилини мовчання.

Також, модель в купальнику перервала матч.

Джерело - Чемпіон.

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