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Модель в купальнику перервала фінал Ліги чемпіонів

Вчора 23:11 1225 0
Модель в купальнику перервала фінал Ліги чемпіонів

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Тоттенхемом і Ліверпулем був перерваний на деякий час. Все через те, що на поле вибігла дівчина в чорному купальнику, це була модель Кінсі Воланскі.

Жінка добігла до центрального кола, після чого її зупинили стюарди. Головний арбітр зустрічі Дамір Скоміна змушений був перервати матч, і відновив його, лише коли дівчина покинула поле.

Станом на початок другого тайму Ліверпуль веде в рахунку 1:0. Єдиний гол в матчі забив форвард мерсисайдців Мохамед Салах.

Нагадаємо, текстову онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Ліверпуль, #фінал, #Ліга чемпіонів
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