Модель в купальнику перервала фінал Ліги чемпіонів

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Тоттенхемом і Ліверпулем був перерваний на деякий час. Все через те, що на поле вибігла дівчина в чорному купальнику, це була модель Кінсі Воланскі.

Жінка добігла до центрального кола, після чого її зупинили стюарди. Головний арбітр зустрічі Дамір Скоміна змушений був перервати матч, і відновив його, лише коли дівчина покинула поле.

Станом на початок другого тайму Ліверпуль веде в рахунку 1:0. Єдиний гол в матчі забив форвард мерсисайдців Мохамед Салах.

Нагадаємо, текстову онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.