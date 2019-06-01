Український хавбек Шальке Євген Коноплянка вшанував пам'ять 35-річного іспанського футболіста Хосе Антоніо Реєса.
"Яка сумна новина. Я завжди буду пам'ятати тебе. Спочивай з миром, друже", - написав українець в Instagram.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Que triste noticia .Siempre te recordaré , Descansa en paz amigo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Нагадаємо, що півзахисник помер в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля свого рідного міста Утрери.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання.
Також з'явилося відео з місця ДТП, в якому загинув Рейес.
Джерело - Чемпіон.