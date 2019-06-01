Український хавбек Шальке Євген Коноплянка вшанував пам'ять 35-річного іспанського футболіста Хосе Антоніо Реєса.

"Яка сумна новина. Я завжди буду пам'ятати тебе. Спочивай з миром, друже", - написав українець в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Que triste noticia .Siempre te recordaré , Descansa en paz amigo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) 1 Июн 2019 в 10:08 PDT

Нагадаємо, що півзахисник помер в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля свого рідного міста Утрери.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання.

Також з'явилося відео з місця ДТП, в якому загинув Рейес.

Джерело - Чемпіон.