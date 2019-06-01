З'явилося відео з місця ДТП, в якому загинув футболіст Хосе Антоніо Реєс. Видно, що ДТП сталося на трасі. Автомобіль Реєса вилетів за її межі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Іспанії, між Севільєю і Утрерою. Наразі подробиці трагедії невідомі.

Іспанському футболісту було 35 років. За свою кар’єру він виступав за лондонський Арсенал, Севілью, Реал Мадрид, Бенфіку та Еспаньйол.

Раніше повідомлялося, екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП.

Також, фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання в пам'ять Реєса.

Джерело - Чемпіон.