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Відео з місця ДТП, в якому загинув Реєс

Сьогодні 20:51 521 0
Відео з місця ДТП, в якому загинув Реєс

З'явилося відео з місця ДТП, в якому загинув футболіст Хосе Антоніо Реєс. Видно, що ДТП сталося на трасі. Автомобіль Реєса вилетів за її межі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Іспанії, між Севільєю і Утрерою. Наразі подробиці трагедії невідомі.

Іспанському футболісту було 35 років. За свою кар’єру він виступав за лондонський Арсенал, Севілью, Реал Мадрид, Бенфіку та Еспаньйол.

Раніше повідомлялося, екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП.

Також, фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання в пам'ять Реєса.

Джерело - Чемпіон.

#Реєс, #автокатострофа, #загинув футболіст
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