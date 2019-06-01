Колишній тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може очолити Лаціо.

Пр це повідомляє портал відомого італійського журналіста Джанлуки Ді Марція.

Керівництво римлян розглядає італійця в якості заміни Сімоне Індзагі, якого в пресі активно проводжають в ряд топових італійських клубів, серед яких Ювентус і Мілан.

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Оскільки ЗМІ все наполегливіше тиражують інформацію про призначення в Турині головного тренера Челсі Мауріціо Сарри, Індзагі може зайняти вакантне місце в Мілані, яке звільнилося якраз після звільнення Гаттузо.

Офіційно про звільнення знаменитого екс-півзахисника россонері оголосили на початку поточного тижня.

Під його керівництвом команда фінішувала на п'ятому місці в турнірній таблиці Серії А, залишившись без Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи з тріском провалилася, не зумівши вийти з групи.

Джерело - Чемпіон.