Український тренер Віктор Скрипник не вів переговори з луганською Зорею.
Про це повідомив сам тренер.
"У мене нічого не змінюється. Я відпочиваю вдома зі своєю сім'єю. Ось і всі справи. За футболу я якось не дуже налаштований говорити зараз. Ви знаєте, стільки всього пишуть. Мені теж завжди це цікаво читати. Це все чутки.
Вам був би цікавий цей проект? Я не налаштований зараз говорити про це", - сказав Скрипник.
Нагадаємо, Вернидуб покинув Зорю.
Також, Санжар може очолити луганський клуб.
Джерело - Чемпіон.