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Скрипник не зв'язувався з Зорею

Сьогодні 18:33 225 0
Скрипник не зв'язувався з Зорею

Український тренер Віктор Скрипник не вів переговори з луганською Зорею.

Про це повідомив сам тренер.

"У мене нічого не змінюється. Я відпочиваю вдома зі своєю сім'єю. Ось і всі справи. За футболу я якось не дуже налаштований говорити зараз. Ви знаєте, стільки всього пишуть. Мені теж завжди це цікаво читати. Це все чутки.

Вам був би цікавий цей проект? Я не налаштований зараз говорити про це", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, Вернидуб покинув Зорю.

Також, Санжар може очолити луганський клуб.

 

Джерело - Чемпіон.

#Вернидуб, #Зоря, #Санжар, #Скрипник
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