Український тренер Віктор Скрипник не вів переговори з луганською Зорею.

Про це повідомив сам тренер.

"У мене нічого не змінюється. Я відпочиваю вдома зі своєю сім'єю. Ось і всі справи. За футболу я якось не дуже налаштований говорити зараз. Ви знаєте, стільки всього пишуть. Мені теж завжди це цікаво читати. Це все чутки.

Вам був би цікавий цей проект? Я не налаштований зараз говорити про це", - сказав Скрипник.