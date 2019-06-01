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Потенційний новачок Динамо прибув в Київ

Сьогодні 17:31 516 0
Потенційний новачок Динамо прибув в Київ

Захисник віденської Аустрії Абдул Кадірі Мохаммед, яким цікавиться Динамо, прибув до Києва. Футболіст побував на Майдані Незалежності в столиці України.

Футболіст виклав фотографію в історії у своєму інстаграм.

Вже з'явилася інформація, що Кадірі залишилося всього лише пройти медогляд в Динамо і найближчим часом ганець стане футболістом Біло-синіх.

23-річний ганець почав кар'єру в рідній країні в клубі Ашанті Голд, після чого переїхав до Європи, де виступає в складі Аустрії. У минулому сезоні виступав на правах оренди за тульський Арсенал.

У 2016 році Кадірі викликався Аврамом Грантом в збірну Гани, але поки так і не провів жодного поєдинку за національну команду.

Серед заслуг Кадірі чемпіонство в Гані та срібна медаль чемпіонату Австрії.

У сезоні, що завершився чемпіонату Росії за Арсенал Кадірі відіграв 27 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи і зробивши 4 асисти.

Динамо завершило сезон в УПЛ на другому місці, поступившись переможцю розіграшу, Шахтарю, 11 очок. Також кияни поступилися в боротьбі за Кубок України.

Нагадаємо, Суркіс та Хацкевич зустрінуться наступного тижня.

Також, Суркіс розповів про філософію Динамо.

Джерело - Чемпіон.

#Кадірі, #Динамо, #трансфер, #новачок Динамо
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