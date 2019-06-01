Мессі розкритикував Реал за продаж Роналду

Як можна було відпустити футболіста, який забиває по 50 м’ячів за сезон.

Про це сказав капітан Барселони Ліонель Мессі.

"З Реалом в результаті сталося те, що сталося б з будь-якою командою, із якої пішов Кріштіану. Природно, Ла Лізі його не вистачає. Найсильніші гравці роблять лігу більш конкурентоспроможною.

Було здорово, коли він грав тут, тому ми щороку прагнули прогресувати, і, думаю, у мене непогано виходило", - розповів Мессі.

Нагадаємо, Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

Також, футболіст встановив унікальний рекорд Ла-Ліги.

Джерело - football24.ua.