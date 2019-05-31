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Південна Корея перемогла Аргентину, ПАР розписала нічию з Португалією. Результати чемпіонату світу

Вчора 23:27 516 0
Південна Корея перемогла Аргентину, ПАР розписала нічию з Португалією. Результати чемпіонату світу

В рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна Південна Корея розібралася з Аргентиною, натомість, збірна Португалії не змогла перемогти ПАР, команди розписали нічию.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Чемпіонат світу U-20

Група F

31 травня

Південна Африка - Португалія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Леуа, 1:1 - 52 - пенальті Моніане.

Південна Корея - Аргентина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 О Се Хан, 2:0 - 58 Чо Йонг-Вук, 2:1 - 89 Ферейра.

Нагадаємо, Україна вийшла у плей-оф чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.

#чемпіонат світу, #Аргентина, #ПАР, #Південна Корея
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