Зустріч головного тренера Динамо Олександра Хацкевича і президента клубу Ігоря Суркіса не відбулася по виниклих об'єктивних причин.

Про це повідомляє Sport Arena.

Головні особи київського клубу зустрінуться на днях.

За підсумками діалогу Суркіс і Хацкевич повинні були обговорити майбутнє білоруського фахівця в Динамо і питання кадрової комплектації команди.

Вчора спортивний журналіст Михайло Співаковський високо оцінив шанси білоруса залишитися біля керма київської команди через нестачу конкретних альтернативних варіантів.

Нагадаємо, що контракт Хацкевича з Динамо закінчується в кінці нинішнього сезону. Повідомлялося, що тренер може очолити Рубін.

Олександр Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України в 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Джерело - Sport Arena.