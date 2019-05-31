Роналдо: Мессі - номер один у сучасному футболі

Екс-нападник збірної Бразилії, мадридського Реала, каталонської Барселони та Мілану Роналдо відзначив найкращих персоналій в футболі на даний час.

Про це розповів сам Роналдо для AS.

"Мессі - номер один в сучасному футболі. Я впевнений в тому, що ми не скоро побачимо нового Мессі. Я захоплююся грою Салаха, Неймара, а особливо Мбаппе.

Всіх швидких і технічних футболістів називають другим мною. Я вважаю, що кожен з них - особистість, яку не варто з ким то порівнювати ", - заявив бразилець.