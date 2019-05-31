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Франція та Малі вийшли у плей-оф чемпіонату світу

Сьогодні 21:02 284 0
Франція та Малі вийшли у плей-оф чемпіонату світу

В рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна Франція перемогла Малі, натомість, збірна Панами з мінімальним відривом перемогла збірну Саудівської Аравії.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Чемпіонат світу U-20

Група Е

31 травня

Малі - Франція 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Цисанс, 1:1 - Коита, 1:2 - 65 пенальті Діабі, 1:3 - 87 Гуірі, 2:3 - 90+5 Діакіте.

Саудівська Аравія - Панама 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Маккензі Моралес, 1:1 - Ферас, 1:2 - 78 Валанта.

Нагадаємо, Україна вийшла у плей-оф чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.

#чемпіонат Світу, #Фрнація, #Малі, #Саудівська Аравія, #Панама
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