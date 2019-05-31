Франція та Малі вийшли у плей-оф чемпіонату світу

В рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна Франція перемогла Малі, натомість, збірна Панами з мінімальним відривом перемогла збірну Саудівської Аравії.
Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Чемпіонат світу U-20
Група Е
31 травня
Малі - Франція 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Цисанс, 1:1 - Коита, 1:2 - 65 пенальті Діабі, 1:3 - 87 Гуірі, 2:3 - 90+5 Діакіте.
Саудівська Аравія - Панама 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Маккензі Моралес, 1:1 - Ферас, 1:2 - 78 Валанта.
Нагадаємо, Україна вийшла у плей-оф чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.