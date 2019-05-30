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Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:32 12096 1
Нігерія - Україна 1:1. Як це було
Вчора 23:21 3816
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 09:00 2008
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
29.05.2019 23:50 833
Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
29.05.2019 23:49 5482
Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи
29.05.2019 14:53 919
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
29.05.2019 11:40 5886
Челсі - Арсенал: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи
29.05.2019 10:53 7220
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4621
Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі
28.05.2019 19:08 1248
Навколо спорту
Блоги
Трохи з подругою посварилися. Ірина Морозюк влаштувала бійку на пляжі
Трохи з подругою посварилися. Ірина Морозюк влаштувала бійку на пляжі Максим Буйдин
Вчора 19:57 849
Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп
Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп Максим Буйдин
Вчора 19:01 671
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників Максим Буйдин
Вчора 17:54 725
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб Максим Буйдин
Вчора 16:40 827
Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг
Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг Максим Буйдин
Вчора 15:35 881
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
28.05.2019 20:00 5093
Чемпіонка UFC повністю оголилася для фото з поясом
Чемпіонка UFC повністю оголилася для фото з поясом Максим Буйдин
28.05.2019 19:45 2262
Шовковський показав шрами, що залишися після ігрової кар'єри
Шовковський показав шрами, що залишися після ігрової кар'єри Valeriy Ruchka
28.05.2019 16:50 1378
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали Максим Буйдин
28.05.2019 16:12 1364
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії Максим Буйдин
28.05.2019 15:49 1086
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Львів - Шахтар 0:3. Огляд матчу

Вчора 22:43 371 0
Львів - Шахтар 0:3. Огляд матчу

Сьогодні, 30 травня, Шахтар в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 переміг Львів.

Відкрити рахунок вдалося на 66-й хвилині голом відзначився Дентіньйо.

На 78-й хвилині Степаненко збільшив перевагу Шахтаря. Донецький клуб вже гарантував собі чемпіонство, а львівський вже точно не підніметься вище шостого місця. Під завершення матчу Шахтарю вдалося оформити ще один

До вашої уваги відеоогляд матчу Львів - Шахтар.

Чемпіонат України. УПЛ

32 тур

30 травня

Львів — Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Дентіньйо, 0:2 - 78 Степаненко, 0:3 - 86 Матвієнко.

Нагадаємо, Маріуполь переміг Зорю у заключному турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Львів, #УПЛ, #огляд матчу
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