Сьогодні, 30 травня, Шахтар в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 переміг Львів.
Відкрити рахунок вдалося на 66-й хвилині голом відзначився Дентіньйо.
На 78-й хвилині Степаненко збільшив перевагу Шахтаря. Донецький клуб вже гарантував собі чемпіонство, а львівський вже точно не підніметься вище шостого місця. Під завершення матчу Шахтарю вдалося оформити ще один
До вашої уваги відеоогляд матчу Львів - Шахтар.
Чемпіонат України. УПЛ
32 тур
30 травня
Львів — Шахтар 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Дентіньйо, 0:2 - 78 Степаненко, 0:3 - 86 Матвієнко.
Нагадаємо, Маріуполь переміг Зорю у заключному турі УПЛ
Джерело - Чемпіон.