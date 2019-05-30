Сьогодні, 30 травня, Шахтар в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 переміг Львів.

Відкрити рахунок вдалося на 66-й хвилині голом відзначився Дентіньйо.

На 78-й хвилині Степаненко збільшив перевагу Шахтаря. Донецький клуб вже гарантував собі чемпіонство, а львівський вже точно не підніметься вище шостого місця. Під завершення матчу Шахтарю вдалося оформити ще один

До вашої уваги відеоогляд матчу Львів - Шахтар.

Чемпіонат України. УПЛ

32 тур

30 травня

Львів — Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Дентіньйо, 0:2 - 78 Степаненко, 0:3 - 86 Матвієнко.

Нагадаємо, Маріуполь переміг Зорю у заключному турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.