Сьогодні, 30 травня, Динамо в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 здолало Олександрію.

Таким чином, срібний призер УПЛ Динамо буде стартувати з 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. А бронзовий призер Олександрія безпосередньо потрапила в груповий етап Ліги Європи.

До вашої уваги відеоогляд матчу Олександрія - Динамо.

Чемпіонат України. УПЛ

32 тур

30 травня

Олександрія — Динамо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Циганков, 0:2 - 69 Циганков.

Нагадаємо, Маріуполь переміг Зорю, а Шахтар розгромив Львів у заключному турі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.