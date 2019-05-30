Сьогодні, 30 травня, Динамо в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 здолало Олександрію.
Таким чином, срібний призер УПЛ Динамо буде стартувати з 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. А бронзовий призер Олександрія безпосередньо потрапила в груповий етап Ліги Європи.
До вашої уваги відеоогляд матчу Олександрія - Динамо.
Чемпіонат України. УПЛ
32 тур
30 травня
Олександрія — Динамо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Циганков, 0:2 - 69 Циганков.
Нагадаємо, Маріуполь переміг Зорю, а Шахтар розгромив Львів у заключному турі УПЛ.
Джерело - Чемпіон.