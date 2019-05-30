Динамо вменшості перемогло Олександрію у заключному турі УПЛ

Сьогодні, 30 травня, Динамо в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 здолало Олександрію.
Відкрити рахунок динамівцям вдалося на 22 хвилині, забив Циганков.
На 33-й хвилині Ахмед Алібеков отримав другу жовту і залишив Динамо в меншості.
А вже на 70-й хвилині Циганков подвоїв перевагу Динамо оформивши дубль.
Таким чином, срібний призер УПЛ Динамо буде стартувати з 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. А бронзовий призер Олександрія безпосередньо потрапила в груповий етап Ліги Європи.
Чемпіонат України. УПЛ
32 тур
30 травня
Олександрія — Динамо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Циганков, 0:2 - 69 Циганков.
Олександрія - Паньків, Пашаєв, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Запорожан (Дедечко, 65), Ковалець (Пономар, 74), Банада, Протасов, Задерака (шастати, 70), Сітало.
Динамо - Бушан, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзьора (Шапаренко, 27), де Пена, Шепелев, Циганков, Алібеков, Русин (Кравченко, 35), Бесєдін (Дуелунд, 88).
Попередження: Запорожан (20), Алібеков (24), Бабогло (26), Паламар (85).
Вилучення: Алібеков (32).
Нагадаємо, Маріуполь переміг Зорю, а Шахтар розгромив Львів у заключному турі УПЛ.
Джерело - Чемпіон.