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Шахтар переміг Львів у 32 турі УПЛ

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Шахтар переміг Львів у 32 турі УПЛ

Сьогодні, 30 травня, Шахтар в заключному турі прем'єр-ліги сезону 2018/19 переміг Львів.

Відкрити рахунок вдалося на 66-й хвилині голом відзначився Дентіньо.

На 78-й хвилині Степаненко збільшив перевагу Шахтаря. Донецький клуб вже гарантував собі чемпіонство, а львівський вже точно не підніметься вище шостого місця. Під завершення матчу Шатарю вдалося оформити ще один

Чемпіонат України. УПЛ

32 тур

30 травня

Львів — Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Дентіньо, 0:2 - 78 Степаненко, 0:3 - 86 Матвієнко.

Львів - Сарнавський, Приймак, Адамюк, Вісенте, Мартан, Пентелейчук (Хімчак, 46), Липі, Педро Вітор, Рожеріо Шина (Ivanochko, 80), Бруно Дуарте, Альваро.

Шахтар - Кудрик, Матвієнко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Дентіньо, Коваленко, Фернандо Педро (Тете, 70), Маркос Антоніо, Сіпріано (Степаненко, 61), Соломон (Марлос, 76).

Попередження: Педро Вітор (42), Маркос Антоніо (50), Мартан (61), Степаненко (73).

Нагадаємо, Маріуполь переміг Зорю у заключному турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #УПЛ, #Львів
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