Нова Зеландія програла Уругваю, Норвегія знищила Гондурас. Результати матчів чемпіонату світу

В рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна Нової Зеландії мінімально поступилася Уругваю, натомість, збірна Норвегії знищила збірну Гондурасу з розгромним рахунком.
Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Чемпіонат світу U-20
Група С
30 травня
Нова Зеландія - Уругвай 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Нунез.
Норвегія - Гондурас 12:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 7 Халанд, 2:0 - 20 Халанд, 3:0 - 30 Остігард, 4:0 - 36 пенальті Халанд, 5:0 - 43 Халанд, 6:0 - 46 Хауг, 7:0 - 50 Халанд, 8:0 - 67 Халанд, 9:0 - 77 Халанд, 10:0 - 82 Маркович, 11:0 - 88 Халанд, 12:0 - 90 Халанд.
Нагадаємо, збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.