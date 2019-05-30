Азар - найкращий гравець тижня в Лізі Європи

Вінгер збірної Бельгії і лондонського Челсі Еден Азар визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

У фінальному матчі турніру його Челсі обіграв Арсенал (4:1), а бельгієць записав на свій рахунок два голи і одну гольову передачу.

На дану номінацію претендували також гравці Челсі: Жиру, Педро та Емерсон.

Відеоогляд фінального матчу можна дивитися у нас на сайті.

Нагадаємо, Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.